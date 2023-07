Wim Dehandschutter: Filip is de afgelopen 10 jaar enorm gegroeid

Koning Filip is de afgelopen tien jaar heel erg gegroeid. Dat vindt de Belgische koningshuisverslaggever Wim Dehandschutter. “Oud-grootmaarschalk Herman Liebaers zei in 1991 over Filip nog ‘hij kan het niet’. Die zin bleef hem jarenlang achtervolgen”, aldus Dehandschutter tegen het ANP. “Maar de afgelopen jaren heeft Filip het tegendeel wel bewezen.” Vrijdag is het precies tien jaar geleden dat Filip koning van België werd.

“Er waren veel twijfels over hem, maar die heeft hij wel kunnen wegnemen”, zegt de journalist, die werkt voor de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. Dat deed hij onder meer door zijn optredens na de aanslagen in Brussel (2016) en de overstromingen (2021), maar ook met de manier waarop hij prinses Delphine in de familie verwelkomde en in de voormalige kolonie Congo zijn spijt betuigde voor het slavernijverleden. “Mensen kijken heel anders tegen hem aan dan tien jaar geleden.”

Uit een peiling van HLN, VTM NIEUWS, RTL en Le Soir over de populariteit van de Belgische royals kwam woensdag naar voren dat Filip slechts een 5,9 krijgt van het Belgische volk. Ter vergelijking: zijn Nederlandse ‘collega’ koning Willem-Alexander kreeg in april dit jaar een 6,5. “Hij mist een beetje dat charisma en het spontane dat koning Willem-Alexander wel heeft”, zegt Dehandschutter. “Hij is heel professioneel en heeft een hoge werkethiek, maar veel mensen vinden het wel een stijve hark.”

Fouten

Toch heeft Filip wel een stuk minder fouten begaan dan koning Willem-Alexander, aldus de journalist. Zo overtrad Willem-Alexander de coronaregels meerdere malen en ging hij op vakantie tijdens de pandemie. “Filip ging slechts een keer op wellnessweekend vlak na de aanslagen in Parijs. Dat vonden mensen niet zo handig, maar verder is hij redelijk onbesmet.”

Dehandschutter denkt wel dat de koningen beiden op de juiste plek zitten. “Nederland is wat directer, wij zijn wat terughoudender. Willem-Alexander heeft een luide stem en lacht veel, Filip is wat stiller en teruggetrokkener”, vindt de journalist, die ook benoemt dat de Nederlandse koning dichter bij het volk staat. “Willem-Alexander past in dat opzicht veel beter bij Nederland, en Filip bij België. Ze zitten op de goede plek.”