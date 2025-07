Wimbledon geeft prinses Catherine staande ovatie

Prinses Catherine heeft zaterdag een warm welkom gekregen van het publiek op Wimbledon. De echtgenote van prins William kreeg een staande ovatie toen ze plaatsnam in de koninklijke loge, is te zien op beelden.

Het is de eerste keer dat de prinses bij de vrouwenfinale op het tennistoernooi is, sinds haar kankerdiagnose vorig jaar. Ze was wel bij de laatste mannenfinale, toen samen met haar dochter prinses Charlotte en haar jongere zus Pippa Matthews. Ook toen werd de prinses al met veel enthousiasme door het publiek ontvangen, vooral omdat het pas haar tweede publieke verschijning was sinds ze haar diagnose bekendmaakte.

De 43-jarige Catherine kijkt de vrouwenfinale tussen Iga Swiatek en Amanda Anisimova zaterdag samen met zesvoudig kampioen Billie Jean King (81). Britse media hopen dat de prinses zondag weer van de partij is, als de mannenfinale op het programma staat.