Winchester wacht tevergeefs op prins Charles

Ruim duizend mensen in Winchester hebben donderdag tevergeefs op prins Charles staan wachten. Pas vlak voor hij zou arriveren werd duidelijk dat hij besmet is met corona en dus helemaal niet kwam, meldt de BBC.

De Britse troonopvolger zou in Winchester een beeld van Licoricia, een beroemde middeleeuwse Joodse zakenvrouw, onthullen. Dat werd nu gedaan door Lord Lieutenant Nigel Atkinson. Hij las voor de aanwezige mensen ook een excuusbriefje voor van Charles.

“Dames en heren, het spijt me zeer dat ik vandaag niet bij u kan zijn. Ik ben enorm teleurgesteld omdat ik er naar uitkeek om deze historische gelegenheid met u te vieren”, zo sprak Atkinson in de woorden van Charles. “Ik hoop van harte dat ik in de toekomst alsnog op bezoek kan komen, maar vandaag wil ik mijn oprechte excuses aanbieden en mijn gelukwensen voor dit gedenkwaardige moment voor Winchester.”

Clarence House maakte rond het middaguur bekend dat Charles corona had opgelopen. Dat was slechts twaalf minuten voor hij in Winchester had moeten arriveren.