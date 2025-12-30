Winkel Eloise levert 147.000 euro voor goede doelen op

Eloise van Oranje heeft met haar tweedehandskledingwinkel My Lima Lima dit jaar 147.000 euro ingezameld om aan goede doelen te schenken. Dat meldt de gravin in een terugblik over 2025.

“Nu 2025 ten einde loopt, willen we even stilstaan om één ding te zeggen: dank je wel. Dank je wel dat je bewust voor mode kiest – dat je er bent, deelt, steunt en ons helpt om kleding om te zetten in impact”, schrijft de oudste dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien op Instagram.

De 23-jarige Eloise zegt dat My Lima Lima in 2025 is “gegroeid en geprofessionaliseerd”. “We hebben een tassencollectie gelanceerd, zijn begonnen met de verkoop van herenkleding, verhuisden naar een grotere locatie, organiseerden onze eerste modeshow, groeiden naar een team van 29 leden en brachten onze gemeenschap samen door zoveel andere betekenisvolle momenten.”