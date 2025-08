Wisseling van wacht bij Gråsten Slot opgeschrikt door dode gans

De wisseling van de wacht bij Gråsten Slot, waar de Deense koninklijke familie momenteel verblijft, is vrijdag opgeschud door een opmerkelijk incident. Volgens het Deense blad Billed Bladet deed zich een klein drama voor toen een gans tegen het hoofdgebouw aanvloog. Het dier overleefde de botsing niet.

Het incident vond plaats net nadat de koninklijke familie naar binnen was gegaan. Prinsessen Isabella en Josephine gingen kijken wat er was gebeurd. De dode gans werd uiteindelijk door een bediende weggedragen.

De Deense koninklijke familie brengt vaak de zomer door in Gråsten Slot. Doorgaans komen er veel bezoekers als de familie aanwezig is bij de wisseling van de wacht. Zo ook vrijdag toen koning Frederik en koningin Mary zich lieten zien vergezeld door hun kinderen prins Vincent en Isabella en Josephine. Kroonprins Christian was er niet bij. Prins Gustav, een neef van Frederik, was er wel. Hij was er met zijn vrouw Carina en hun kinderen Gustav Albrecht en Mafalda.