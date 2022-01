Woede om prinses Charlotte en paard tijdens Chanel modeshow

Dierenrechtenorganisatie PETA is niet te spreken over het optreden van prinses Charlotte van Monaco bij de show van Chanel tijdens de modeweek van Parijs. De Monegaskische prinses, dochter van prinses Caroline en haar overleden echtgenoot Stefano Casiraghi, opende de show te paard en dat schoot veel kijkers in het verkeerde keelgat. Dit meldt Insider.

Charlotte, kleindochter van wijlen Grace Kelly, is een volleerd ruiter die vaak meedoet aan professionele wedstrijden. Haar kwaliteiten als ruiter worden dan ook niet in twijfel getrokken, maar het feit dat er een dier gebruikt wordt tijdens een coutureshow is voor velen niet te begrijpen. Casiraghi bereed haar 8 jaar oude paard Kuskus op de catwalk en was gekleed in de nieuwste collectie van het Franse modemerk Chanel, waarvan ze sinds 2020 ambassadeur is.

“Paarden zijn intelligente, complexe en makkelijk bang te maken individuen. Het zijn geen modeaccessoires die gewend zijn aan het wandelen op een catwalk onder felle en warme lampen, vergezeld door harde muziek. Het is werkelijk absurd dat dit heeft kunnen gebeuren, puur en alleen met het oog gericht op commercie,” aldus Elisa Allen, de directeur van PETA UK.

Ook op sociale media spraken mensen hun afschuw uit over de ‘stunt’. “Dieren zijn niet gemaakt om mensen te entertainen in de mode-, sport of entertainmentwereld. Het is niet zonder reden dat er al zolang wordt gevochten om dieren weg te halen uit een circus of zelfs een dierentuin waar ze opgesloten zitten in een hokje. Dat uitgerekend een bekend modehuis als Chanel er nu voor kiest om hun show met een dier te openen is onbegrijpelijk. Charlotte is een goede ruiter maar juist als ambassadeur van het merk had ze zich hier niet voor moeten laten lenen.”