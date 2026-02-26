Woord ‘boterham’ zorgde ooit voor verwarring bij Máxima

Koningin Máxima sprak donderdagochtend tijdens haar bezoek aan Stichting Takecarebnb, een organisatie die logeeropvang biedt aan vluchtelingen met een verblijfsstatus, over haar eigen ervaringen met het leren van de Nederlandse taal.

Zo vertelde ze lachend over haar verwarring over het woord ‘boterham’ toen ze zelf nog Nederlands leerde. Ze grapte dat het uiteindelijk gewoon een “sneetje brood” leek te zijn en niets te maken had met “boter of ham”, wat voor veel gelach zorgde in de zaal. De koningin benadrukte dat het leren van de Nederlandse taal niet makkelijk is, maar ze drukte de nieuwkomers op het hart dat ze het vast onder de knie zouden krijgen.

Stichting Takecarebnb is een van de winnaars van een Appeltje van Oranje 2025 van het Oranje Fonds, waar koning Willem-Alexander en koningin Máxima beschermheer en beschermvrouwe van zijn. De stichting biedt statushouders die wachten op een woning de mogelijkheid om tijdelijk bij een Nederlands gastgezin te verblijven. Op deze manier kunnen zij kennismaken met de Nederlandse cultuur, taal en hun toekomstige woonomgeving.