Woordvoerder Harry en Meghan: dit koppel gaat niet uit elkaar

Prins Harry en Meghan gaan voorlopig niet uit elkaar. Een woordvoerder van het koppel zou dit hebben laten weten aan de Britse nieuwszender GB News naar aanleiding van een kritisch stuk in de Britse krant The Telegraph.

“Dit koppel kan niet gebroken worden”, laat een woordvoerder van het stel nu weten. “We hebben heel vaak gehoord dat bepaalde dingen het stel zouden maken of breken, maar ze zijn er nog steeds. Ook al worden ze continu uitgedaagd en bekritiseerd, ze werken nog steeds voor waar ze in geloven.”

In The Telegraph verscheen woensdag een kritisch stuk over het stel. Daarin stond onder meer dat Harry en Meghan zich uitsluitend op de Invictus Games moeten concentreren als ze hun relatie met de koninklijke familie willen redden.