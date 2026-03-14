Woordvoerder Harry en Meghan uit kritiek op nieuw royalty-boek

De woordvoerder van prins Harry en Meghan Markle heeft zaterdag kritisch gereageerd op het onlangs verschenen boek Betrayal: Power, Deceit and the Fight for the Future of the Royal Family van de Britse schrijver Tom Bower. In het boek doet Bower een reeks beweringen over het huwelijk, de financiën en de relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie.

“De opmerkingen van meneer Bower zijn al lang de grens van kritiek overschreden en zijn een obsessie geworden”, laat de woordvoerder weten in een verklaring aan het Amerikaanse tijdschrift People. “Hij heeft carrière gemaakt door steeds complexere theorieën te verzinnen over mensen die hij niet kent en nooit heeft ontmoet. Wie geïnteresseerd is in feiten, zoekt elders; wie op zoek is naar waanzinnige complottheorieën en melodrama, weet precies waar hij te vinden is.”

In het boek schrijft Bower onder andere dat de invloed van Meghan Harry heeft vervreemd van oude vrienden en familieleden. Ook beweert hij dat koningin Camilla ooit tegen een vriendin zou hebben gezegd dat Meghan de prins had “gehersenspoeld”.