Woordvoerder ontkent ziekenhuisopname Zulu-koning om vergiftiging

Een woordvoerder van Misuzulu KaZwelithini ontkent zondag dat de Zuid-Afrikaanse Zulu-koning in het ziekenhuis ligt vanwege een vergiftiging. Volgens de woordvoerder is Misuzulu wel “uitgebreid” medisch getest, nadat plotseling een van zijn topadviseurs was overleden.

Zulu-premier Mangosuthu Buthelezi beweerde dat Misuzulu in het ziekenhuis was opgenomen met een vermoedelijke vergiftiging. Volgens Buthelezi had de 48-jarige koning medische hulp gezocht in buurland Swaziland omdat hij zich niet op zijn gemak voelt bij behandeling in Zuid-Afrika. Zijn beide ouders zijn overleden toen ze in een Zuid-Afrikaans ziekenhuis werden behandeld. Verschillende politiebronnen bevestigden tegenover het Franse persbureau AFP dat er zware beveiliging was ingezet bij een privéziekenhuis in de buurt van het koninklijk paleis in Swaziland.

Volgens zijn woordvoerder verkeert Misuzulu “in perfecte gezondheid” en ligt hij momenteel niet in het ziekenhuis. De medische testen zouden “uit voorzorg” zijn geweest, na het plotselinge overlijden van zijn adviseur. Berichten over een vermoedelijke vergiftiging zouden deel uitmaken van een “vooropgezet plan”, aldus de woordvoerder.