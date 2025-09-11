Woordvoerder: Prins Harry genoot van tijd in VK

Prins Harry vond het fijn om deze week terug te zijn in het Verenigd Koninkrijk. Dat meldt zijn woordvoerder aan onder meer Page Six en New York Post. “Hij heeft duidelijk genoten van zijn terugkeer in het Verenigd Koninkrijk. Hij kon bijpraten met oude vrienden en collega’s.”

Woensdagavond had Harry een ontmoeting met zijn vader koning Charles. De twee hadden elkaar niet meer gezien sinds februari 2024, toen Harry naar het VK vloog nadat bekend werd dat Charles werd behandeld voor kanker. Charles en Harry dronken samen thee in Clarence House.

Tijdens zijn bezoek aan het VK was Harry onder meer bij evenementen van Children in Need, WellChild en The Diana Award. Ook legde hij een krans in St. George’s Chapel bij Windsor ter nagedachtenis aan zijn grootmoeder, koningin Elizabeth.

In 2020 verhuisden Harry en zijn vrouw Meghan naar de Verenigde Staten, nadat ze hun koninklijke aanspreektitels hadden ingeleverd en een stap terug hadden gedaan in de Britse koninklijke familie. Volgens Britse media is de relatie tussen Harry en zijn familie moeilijk. De prins zou niet meer praten met zijn broer prins William.