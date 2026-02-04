Wuersten roemt Beatrix als ‘nummer één dansfan’ van Nederland

Samuel Wuersten vindt het een “heel mooi gebaar” dat prinses Beatrix woensdagavond voor de tiende keer aanwezig is bij de opening van Holland Dance Festival. De artistiek directeur van het culturele evenement vertelt in gesprek met het ANP dat haar betrokkenheid veel voor hem persoonlijk betekent, maar ook voor de Nederlandse danssector. “We zien prinses Beatrix toch een beetje als de nummer één dansfan van het land”, aldus Wuersten.

“Het is heel bijzonder dat prinses Beatrix nog steeds de kracht heeft en ook de bereidheid om bij ons de hele avond mee te maken”, vertelt Wuersten. Hij benadrukt dat het “zeer te waarderen” is dat de prinses “oprechte belangstelling voor de danskunst” heeft. De opening van de twintigste jubileumeditie van het festival vindt plaats in theater Amare in Den Haag. Naast prinses Beatrix zijn ook prins Constantijn en prinses Laurentien aanwezig.

Wuersten, die sinds 1994 directeur is van Holland Dance Festival, blikt met trots terug op de afgelopen jaren en beschrijft zijn werk als “een heerlijke opdracht”. “Voor mij persoonlijk is het gewoon een prachtige danskeuken waar ik iedere keer weer een menu mag samenstellen voor een publiek”, legt hij uit. “Het is echt steeds weer zoeken naar nieuwe dingen, netwerken verstevigen of nieuwe netwerken ontwikkelen voor de dans.”

Daarnaast benoemt Wuersten de meer dan 450 nationale en internationale choreografen die in de loop der jaren tijdens het festival hun werk hebben gepresenteerd. “Wat ik heel belangrijk vind, is dat we niet alleen kunnen zien wat in Nederland gemaakt wordt, maar dat we ook een internationale blik hebben op de dans.” Wuersten voegt eraan toe dat “dans een globale kunstvorm is en niet gebonden is aan een land of aan taal”. “We willen er echt voor zorgen dat we met dit festival dingen laten zien die niet eerder te zien zijn geweest in Nederland.”