Xi Jinping in ontmoeting Felipe: economische banden versterken

De Chinese president Xi Jinping wil de economische banden tussen China en Spanje verder versterken. Dat heeft Xi gezegd bij een ontmoeting met de Spaanse koning Felipe, die op staatsbezoek is in China. De koning is samen met zijn vrouw Letizia in Beijing.

De president zei tegen Felipe dat China graag met Spanje wil samenwerken om meer invloed in de wereld uit te kunnen oefenen. “De wereld heeft meer constructieve krachten nodig die toegewijd zijn aan vrede en ontwikkeling”, aldus Xi. “China staat klaar om nauw samen te werken met Spanje aan de bouw van een uitgebreid strategisch partnerschap.”

China is de belangrijkste handelspartner van Spanje in Azië. Madrid is al langer bezig de banden met China aan te halen en te proberen de handelsspanningen tussen de Europese Unie en Beijing te verminderen.

Felipe verklaarde dat vriendschap tussen Spanje en China goed is voor de volkeren van beide landen en dat er een vertrouwensrelatie is gesmeed tussen Madrid en Beijing. Het is het eerste formele staatsbezoek aan China door Felipe, die bij de reis wordt begeleid door verschillende ministers en ook Spaanse zakenlieden.