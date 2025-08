Zaak-Høiby nieuws in meer dan honderd landen

De berichten dat Marius Borg Høiby, de zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit, wordt verdacht van talloze misdrijven zijn in meer dan honderd landen nieuws geweest. Sinds zijn arrestaties vorig jaar zijn wereldwijd bijna 32.000 artikelen over hem geschreven, meldt de Noorse krant Aftenposten op basis van een analyse van een onderzoeksbureau.

Alleen in Noorwegen ging het al om meer dan 10.000 berichten, wat neerkomt op gemiddeld 27 per dag. “Veel meer dan nodig was om de zaak toe te lichten”, zegt een woordvoerder van het Noorse Instituut voor Journalistiek tegen persbureau NTB. De hoge cijfers zouden weleens gevolgen kunnen hebben voor het eventuele proces. “Het is de vraag hoeveel ongemak de media Høiby heeft bezorgd. Hij is blootgesteld aan zeer sterke druk.”

In het buitenland had minstens 67 procent van de artikelen over Høiby een negatieve toon. Met meer dan 15.000 verschenen internationaal de meeste berichten in Duitsland.

Justitie beslist naar verwachting volgende week of Høiby wordt vervolgd. De stiefzoon van kroonprins Haakon wordt verdacht van 23 misdrijven, waaronder drie verkrachtingen. Ook wordt hij verdacht van misbruik en bedreiging en zou hij een politieagent hebben mishandeld en meerdere verkeersovertredingen hebben begaan.