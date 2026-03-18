Zaak Marius Borg Høiby gaat woensdag door, rechter is beter

De zaak tegen Marius Borg Høiby wordt woensdag voortgezet. De onderzoeksrechter die dinsdag ziek was, is volgens Noorse media hersteld. Vanwege de ziekte van de rechter ging de zitting dinsdag niet door.

De planning is nu dat de officier van justitie woensdag zijn slotpleidooi afrondt en een straf eist tegen de 29-jarige Høiby. Daarna mag de verdediging nog op de eis reageren.

De bedoeling is volgens de rechtbank nog steeds dat het proces donderdag wordt afgerond. Een vonnis wordt tegen de zomer verwacht.

De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit wordt beschuldigd van veertig strafbare feiten, waaronder verkrachtingen en mishandeling. Hij stelt onschuldig te zijn aan de meeste vergrijpen, waaronder de vier vermeende verkrachtingen.

Als Marius Borg Høiby schuldig wordt bevonden, kan hij een gevangenisstraf tot zestien jaar krijgen.