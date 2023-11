Zaak prins Harry en anderen tegen uitgever Daily Mail gaat door

De rechtszaak die prins Harry en onder anderen Elton John hebben aangespannen tegen de Britse uitgever Associated Newspapers Limited (ANL) mag doorgaan. Dat heeft het hooggerechtshof van Londen vrijdag volgens persbureau Reuters geoordeeld.

De prins en vijf andere bekende Britten hebben de uitgever aangeklaagd om publicaties van de tabloids The Mail on Sunday en Daily Mail. Zij zeggen dat hun privacy is geschonden omdat daarvoor onder meer hun telefoons zouden zijn afgeluisterd. De groep bestaat naast Harry en John uit de actrices Elizabeth Hurley en Sadie Frost, filmmaker en Elton Johns partner David Furnish en Doreen Lawrence, de moeder van een zwarte tiener die in 1993 werd vermoord.

Eerder dit jaar probeerde ANL de rechtszaak niet door te laten gaan. De Britse prins, die in Amerika woont, was toen ook bij meerdere hoorzittingen aanwezig.