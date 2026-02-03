Zaak tegen Marius Borg Høiby zoals gepland van start

De rechtszaak tegen Marius Borg Høiby gaat dinsdag zoals gepland van start. Dat heeft de rechtbank van Oslo dinsdagochtend bevestigd aan het Noorse persbureau NTB. De rechtbank van Oslo laat weten geen verzoek te hebben ontvangen om de rechtszaak tegen de zoon van kroonprinses Mette-Marit uit te stellen.

Maandag werd bekend dat Høiby is gearresteerd voor een nieuw vergrijp. Hij wordt verdacht van onder meer mishandeling en overtreding van een contactverbod. Volgens de politie van Oslo vonden de incidenten afgelopen weekend plaats.

In Oslo zijn bijna 200 journalisten van ongeveer vijftig verschillende media uit verschillende landen aanwezig om de zaak te verslaan, meldt NTB. Enkele media stonden in de vroege ochtend al buiten de rechtbank van Oslo opgesteld, en er stond een lange rij om de rechtszaal binnen te komen.

De 29-jarige wordt beschuldigd van in totaal 38 strafbare feiten. De beschuldigingen behelzen vier verkrachtingen van vier verschillende vrouwen, mishandeling in relatie tot zijn ex-partner, drugsdelicten en doodsbedreigingen.

Høiby ontkent schuldig te zijn aan de ernstigste punten van de aanklacht.