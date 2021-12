Zanger Tom Walker onder de indruk van pianospel Catherine

De Britse zanger Tom Walker heeft genoten van zijn optreden met Catherine, de hertogin van Cambridge. De echtgenote van prins William begeleidde Walker op de piano toen hij zijn hit Leave a Light On zong tijdens het kerstconcert in Westminster Abbey en dat deed ze volgens hem “fantastisch”, zo vertelde hij aan ITV.

Het eerder opgenomen Royal Carols: Together At Christmas werd vrijdagavond uitgezonden. Catherine presenteerde het muzikale evenement, maar trad zelf dus ook op. De hertogin had Walker zelf gevraagd of ze hem mocht begeleiden. “Het was zonder twijfel een van de meest bijzondere ervaringen van mijn leven”, zei de zanger.

Walker vindt Catherine een “zeer getalenteerde” muzikant. “Het is niet makkelijk om achter een piano te gaan zitten bij een paar muzikanten waar je nooit mee hebt gespeeld en dat dat ook nog op camera wordt opgenomen, maar ze heeft het geweldig gedaan.”