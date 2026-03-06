Zangeres Kristel Verbeke luncht bij Belgisch koningspaar

K3-zangeres Kristel Verbeke heeft vrijdag geluncht met het Belgische koningspaar. De zangeres en presentatrice was een van de gasten die ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag waren uitgenodigd door koning Filip en koningin Mathilde.

In totaal waren er acht vrouwen gevraagd om te komen lunchen op het Kasteel van Laken. Naast Verbeke waren dat onder anderen paralympisch amazone Michèle George, auteur Caroline Lamarche en Christina Scheppelmann, zakelijk leider en algemeen en artistiek directeur van het Koninklijk Theater de Munt in Brussel.

De vrouwen waren uitgenodigd omdat zij “het verschil maken in hun vakgebied”, aldus het Belgische hof.