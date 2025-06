Zeeland wil door met De Jonge als commissaris van de Koning

De provincie Zeeland heeft Hugo de Jonge voorgedragen als commissaris van de Koning voor de komende zes jaar. De 47-jarige De Jonge is nu al waarnemend commissaris in Zeeland. De Provinciale Staten willen graag met hem door.

De provinciale politici bespraken donderdagavond in Middelburg achter gesloten deuren de aanbevelingen van de vertrouwenscommissie, die de afgelopen weken gesprekken voerde met diverse kandidaten. Doorgaans legt de commissie twee kandidaten voor aan de Staten; alleen de naam van de nummer 1 wordt na afloop bekendgemaakt. De Zeeuwse volksvertegenwoordigers besloten om De Jonge als hun CdK voor te dragen bij demissionair minister Judith Uitermark van Binnenlandse Zaken. Doorgaans neemt de minister zo’n aanbeveling over.

De Jonge werkt sinds september vorig jaar al als waarnemer in Zeeland. De geboren Zeeuw, oud-minister, nam toen de taken over van Han Polman (D66) die bijna twaalf jaar commissaris was.

In februari was De Jonge in zijn rol als CdK getuige van de eerste officiële soloklus van prinses Amalia. De oudste dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima doopte toen in Vlissingen een nieuw marineschip.