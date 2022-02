Zeldzaam gezamenlijk bezoek voor Charles, Camilla en Catherine

Het bezoek dat prins Charles, zijn vrouw Camilla en hun schoondochter Catherine donderdag gezamenlijk aflegden in Londen was uitzonderlijk. Voor het eerst in zo’n tien jaar gingen de drie samen ergens naartoe, melden Britse media.

In de afgelopen jaren waren er wel vaker gezamenlijke bezoeken, maar altijd was daar Catherines man prins William bij. De drie grepen het zeldzame moment aan om bij aankomst uitgebreid te poseren voor de aanwezige fotografen.

Charles had de hertogin van Cambridge meegevraagd naar de Trinity Buoy Wharf, omdat kunst- en fotografie op het programma stond. Het trio sprak er onder meer met kledingontwerpers en beeldend kunstenaars.

Catherine is onder meer beschermvrouwe van de National Portrait Gallery, het Victoria & Albert Museum en de Royal Photographic Society.