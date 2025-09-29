Zeldzame buitenlandse reis voor koningin Margrethe

De Deense koningin Margrethe brengt eind oktober een tweedaags bezoek aan de Italiaanse stad Rome. Het is haar eerste grote officiële buitenlandse reis sinds ze vorig jaar januari afstand deed van de troon.

De 85-jarige Margrethe ging de afgelopen jaren nauwelijks nog naar het buitenland. Haar laatste grote bezoek was in 2021 toen ze Duitsland aandeed. Wel was ze vorig jaar met haar zus Benedikte kort in Zweden voor de heropening van een kasteel.

De reis naar Rome staat in het teken van het tienjarig bestaan van de zogeheten Romerske Pris (Romeinse Prijs), een Deense prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan cultuur, wetenschap of educatie met een link naar Italië. Naast de prijsuitreiking is er ook aandacht voor archeologie, kunstgeschiedenis en architectuur.

Margrethe was in 2017 voor het laatst in Rome. Sinds de troonswisseling schroefde ze haar officiële taken flink terug. Ook kreeg ze te maken met gezondheidsproblemen.