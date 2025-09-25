Zelensky bedankt koning Carl Gustaf voor ontmoeting

De Zweedse koning Carl Gustaf heeft in New York gesproken met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky. Dat heeft het kantoor van Zelensky gemeld. Zelensky sprak op Instagram zijn dank uit voor de Zweedse koning.

“We hebben gesproken over de bijdrage van Zweden aan de wederopbouw van Oekraïne”, liet Zelensky weten. “Ik ben zijne majesteit en het hele Zweedse volk dankbaar voor de humanitaire steun aan Oekraïne en de bereidheid om daarmee door te gaan.”

Carl Gustaf en zijn vrouw koningin Silvia waren in New York rond de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Eerder deze week ontmoetten koningin Máxima en prinses Amalia de Zweedse koningin.