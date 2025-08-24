Zelensky bedankt koning Willem-Alexander

Koning Willem-Alexander heeft de Oekraïense president Volodymyr Zelensky felicitaties gestuurd voor de Oekraïense Onafhankelijkheidsdag. Zelensky deelde dat bericht op X en bedankte de vorst.

“We zijn de koninklijke familie zeer dankbaar voor hun aandacht voor het Oekraïense volk, evenals voor alle steun die we hebben ontvangen van Nederland en het hele Nederlandse volk”, schreef Zelensky.

De koning had in zijn bericht de moed en volhardendheid geprezen van het Oekraïense volk. Ook verzekerde hij Zelensky van de steun van Nederland. Die duurt zo lang als nodig, staat in het bericht dat de president deelde.

Zelensky bedankte ook de Britse koning Charles, die ook felicitaties had gestuurd. Ook de Nederlandse premier Dick Schoof, NAVO-topman Mark Rutte en Europese leiders stuurden berichten.