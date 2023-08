Zelensky brengt bezoek aan Zweedse premier en koninklijke familie

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky brengt een bezoek aan Zweden. Hij maakte via sociale media bekend dat hij daar al is aangekomen met zijn echtgenote Olena. Er staan gesprekken op de agenda met de Zweedse premier Ulf Kristersson en de Zweedse koninklijke familie.

Over de reisplannen van Zelensky wordt uit veiligheidsoverwegingen vaak geheimzinnig gedaan. De president liet zich in de eerste maanden na de uitbraak van de oorlog helemaal niet in het buitenland zien. Daarna heeft hij tal van bezoeken afgelegd om internationale steun te vragen voor Oekraïne. Hij was eerder dit jaar in Nederland, waar hij sprak met premier Mark Rutte en koning Willem-Alexander.

Zelensky bedankte zaterdag mede namens zijn first lady alle Zweden die Oekraïne steunen. Hij somde ook de onderwerpen op die besproken gaan worden, waaronder samenwerking op defensiegebied en integratie in de Europese Unie. Zelensky hoopt dat zijn land op termijn kan toetreden tot de Europese Unie en de NAVO.