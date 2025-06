Zelensky dankt koning Willem-Alexander voor audiëntie

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft koning Willem-Alexander op X bedankt voor de ontvangst op Paleis Huis ten Bosch. Hij schrijft dat hij het koninklijk paar ook dankbaar is voor hun steun aan Oekraïne en aan de Oekraïners die naar Nederland zijn gevlucht na de Russische invasie.

“Tijdens ons gesprek benadrukte ik dat Rusland zijn agressie tegen Oekraïne voortzet en niet van plan is te stoppen”, aldus Zelensky. “Daarom is sterke en gecoördineerde druk op Rusland nodig, onder meer via sancties.”

Zelensky is te gast in het paleis voor een diner met Willem-Alexander, koningin Máxima en de leiders van NAVO-landen. Hij is ditmaal niet welkom voor een officiële vergadering met de NAVO-leiders. Met de ontvangst op het paleis en een reeks andere bijeenkomsten probeert de alliantie dat te compenseren, op aandringen van Nederland en andere Europese bondgenoten.