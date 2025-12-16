Zelensky dankt koninklijke familie voor steun aan Oekraïne

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft dinsdag in het gastenboek zijn dank uitgesproken aan de Nederlandse koninklijke familie en “hun constante aandacht en steun aan Oekraïne”. De president bracht een bezoek aan koning Willem-Alexander op Paleis Huis ten Bosch.

Zelensky prees daarnaast de rol van Nederland in de internationale steun aan zijn land. “Het principiële leiderschap en de onwankelbare solidariteit van Nederland zijn een krachtige bron van kracht voor Oekraïne in de zoektocht naar vrede, vrijheid en gerechtigheid”, aldus de president in het gastenboek.

Zelensky bezocht Den Haag voor een conferentie over compensatie voor Oekraïne vanwege de gevolgen van de Russische agressie. Eerder op de dag sprak de president de Tweede Kamer toe en lunchte Zelensky in het Catshuis met demissionair minister-president Dick Schoof en ministers David van Weel (Buitenlandse Zaken) en Ruben Brekelmans (Defensie).