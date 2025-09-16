Zelensky dankt Willem-Alexander voor troonrede

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft op X gereageerd op de troonrede. Hij dankte koning Willem-Alexander voor zijn “woorden van niet-aflatende steun”.

“Het waarborgen van vrede en veiligheid voor Oekraïne en Europa is ons gezamenlijke doel. Wij hechten dan ook grote waarde aan de tastbare bijdragen van het Koninkrijk der Nederlanden aan deze waardevolle zaak”, schrijft Zelensky.

In de troonrede benadrukte het demissionaire kabinet door te gaan met “onverminderde militaire, diplomatieke en politieke steun” aan Oekraïne, tot een duurzame vrede is bereikt.