Zelensky in Londen voor ontmoeting met koning Charles

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft maandag in Londen een ontmoeting met de Britse koning Charles. Ook spreekt hij met onder meer de Britse premier Keir Starmer over de verdediging van Oekraïne en over de manier waarop extra druk op Rusland kan worden uitgeoefend.

Zelensky zal tijdens zijn bezoek ook een ontmoeting hebben met Oekraïense militairen die in Groot-Brittannië worden getraind.

De Oekraïense president sprak in de afgelopen jaren meermaals met Charles. De laatste keer was in maart op landgoed Sandringham.