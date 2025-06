Zelensky luncht met koning Charles op Windsor Castle

Koning Charles heeft Volodymyr Zelensky maandag ontvangen. Op Windsor Castle bood de Britse koning de Oekraïense president een lunch aan.

Charles en Zelensky ontmoetten elkaar de afgelopen jaren vaker. De ontmoeting van maandag was al de derde dit jaar. Voorafgaand aan de lunch poseerden de twee in The Grand Corridor, een bekende gang op Windsor Castle.

Later maandag spreekt Zelensky met onder anderen de Britse premier Keir Starmer over de verdediging van Oekraïne en over de manier waarop extra druk op Rusland kan worden uitgeoefend.