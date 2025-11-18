Zelensky luncht met koning Felipe op koninklijk paleis

Koning Felipe heeft dinsdag de Oekraïense president Volodymyr Zelensky op bezoek gehad. De Spaanse vorst ontving hem op het Zarzuela-paleis in Madrid.

Na aankomst gingen Felipe en Zelensky met elkaar op de foto en werden voor het oog van fotografen en journalisten wat beleefdheden uitgewisseld. Daarna trokken de twee zich terug voor een lunch achter gesloten deuren.

Felipe werd vergezeld door minister van Buitenlandse Zaken José Manuel Albares en de Spaanse ambassadeur in Oekraïne, Ricardo López-Aranda. Zelensky had Andriy Yermak, zijn presidentiële stafchef, meegenomen.

Voor Zelensky is het zijn derde bezoek aan de Spaanse koning sinds het begin van de oorlog tussen Rusland en Oekraïne.