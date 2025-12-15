Zelensky op bezoek bij koning, spreekt ook Tweede Kamer toe

De Oekraïense president Volodymyr Zelensky gaat dinsdagmiddag op audiëntie bij koning Willem-Alexander op Paleis Huis ten Bosch. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst maandag gemeld. De president spreekt ook de Tweede Kamer toe en luncht in het Catshuis met demissionair minister-president Dick Schoof. Tussendoor woont hij in Den Haag een conferentie bij waar gesproken wordt over compensatie voor Oekraïne voor de gevolgen van de Russische agressie.

Het wordt de vierde keer dat Zelensky de leden van de Tweede Kamer toespreekt. De eerste keer was op 31 maart 2022, kort na de Russische invasie, via een videoverbinding. Op 4 mei 2023 sprak hij beide Kamers van de Staten-Generaal toe in het gebouw van de senaat. Afgelopen juni was hij te gast in de Tweede Kamer in de marge van de NAVO-top in Den Haag.

Bij de lunch in het Catshuis schuiven ook de demissionaire ministers David van Weel (Buitenlandse Zaken) en Ruben Brekelmans (Defensie) aan. Schoof en de twee VVD-bewindslieden zullen in dat gesprek de onverminderde steun van Nederland aan Oekraïne uitspreken. Ook de vredesbesprekingen die momenteel worden gehouden onder Amerikaanse leiding komen aan de orde.

Zelensky is maandag nog in Berlijn voor gesprekken met een Amerikaanse delegatie over voorstellen die een einde moeten maken aan de oorlog die Rusland in februari 2022 begon. President Donald Trump van de Verenigde Staten is er veel aan gelegen om snel tot een akkoord te komen. Maar zijn plannen stuiten op Oekraïense en Europese kritiek, omdat ze te gunstig zouden uitpakken voor Rusland.