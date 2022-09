Zenders mogen delen uitvaart Elizabeth niet meer tonen

Britse televisiezenders mogen verschillende delen van de uitvaart van koningin Elizabeth in de toekomst niet meer uitzenden. Dat schrijft onder meer The Guardian. Buckingham Palace kreeg het recht om te verzoeken om bepaalde beelden niet meer te gebruiken, en in ruil daarvoor mochten de nieuwszenders verslag doen van de gebeurtenis.

Volgens The Guardian kregen onder meer de BBC, ITV News en Sky News berichten van medewerkers van het Britse koningshuis. Daarin werden tijdstempels vermeld van beelden die uitgesloten moeten worden van toekomstige nieuwsuitzendingen. Het gaat volgens de krant om vijf korte videofragmenten waarin leden van de koninklijke familie niet meer zullen worden vertoond.

De uitvaart van koningin Elizabeth werd maandag door vele miljoenen mensen bekeken, ook in Nederland. De uitzendingen op NPO 1 en NPO 2 trokken ieder ruim 1,4 miljoen kijkers.