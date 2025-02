Zes stenen leeuwen op Zweeds Koninklijk Paleis gerestaureerd

Het Zweedse koninklijk huis heeft zes stenen leeuwen op de gevel van het Koninklijk Paleis in Stockholm laten restaureren. De renovatie van de leeuwen, die elk 1,5 ton wegen, is onderdeel van herstelwerkzaamheden aan de koninklijke residentie, meldt het koninklijk huis op Instagram.

Ook de gevel van het zuidelijke kasteelgewelf is vernieuwd, inclusief de beelden, kapitelen, loden rozetten en vergulde zinken letters op de gevel.

De renovatie van het koninklijk paleis gaat mogelijk nog vijftig jaar duren. Het paleis, waarvan de bouw in 1690 begon, werd in eerste instantie opgebouwd met stenen van het Zweedse eiland Gotland. Die stenen bleken honderd jaar later poreus en brokkelden af. Sindsdien worden de stenen vervangen of gerepareerd.