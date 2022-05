Zieke BBC-podcastmaker thuis verrast door prins William

Prins William heeft vrijdag een verrassingsbezoek gebracht aan Deborah James, een podcastmaker voor de BBC die lijdt aan darmkanker. De prins wandelde vrijdag plots haar achtertuin in om een kopje thee te komen drinken. Dat was echter niet het enige wat de prins kwam doen: hij kwam haar ook haar nieuwe titel ‘Dame’ overhandigen.

“Prins William kwam vandaag gewoon naar mijn huis! Ik voel me zo vereerd dat hij thee en champagne met ons kwam drinken”, schrijft de 40-jarige bij een aantal foto’s op Instagram. “Hij is heel lang gebleven, heeft lang met mijn familie gepraat en gaf me mijn titel.”

James krijgt de titel ‘Dame’, een vrouwelijke titel in de Britse ridderorde, omdat ze miljoenen euro’s heeft ingezameld voor onderzoek naar kanker. Zelf maakte de podcastmaker eerder deze week bekend dat ze na een lange strijd tegen darmkanker uitbehandeld is.

“Het is vrij bizar dat er opeens een royal je huis binnen wandelt. En ja, ik had graag van tevoren even schoongemaakt, maar het maakte allemaal niet uit, want William was zo aardig en stelde ons zo op ons gemak”, schrijft James. Op de foto’s is te zien hoe de familie en William met elkaar in de tuin zitten te praten en selfies maken. De gesprekken gingen onder meer over oncologische zorg, zo schrijft ze. “Het was een hele bijzondere dag voor mijn hele familie. Dit vergeten we nooit meer.”