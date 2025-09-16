Zieke Camilla slaat begrafenis hertogin van Kent over

De Britse koningin Camilla moet de begrafenis van de hertogin van Kent dinsdag overslaan. De vrouw van koning Charles herstelt van een bijholteontsteking, meldt Buckingham Palace.

Het was de bedoeling dat de 78-jarige koningin samen met Charles en andere leden van de koninklijke familie aanwezig zou zijn bij de uitvaart in Westminster Cathedral.

Volgens koninklijke bronnen hoopt de koningin op tijd hersteld te zijn voor alle onderdelen van het aankomende staatsbezoek van de Amerikaanse president Donald Trump. Trump landt dinsdag in het Verenigd Koninkrijk, het staatsbezoek begint woensdag.