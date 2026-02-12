Zieke koningin Silvia niet meer naar Italië voor Winterspelen

Koning Carl Gustaf hoeft de komende dagen tijdens zijn bezoek aan de Olympische Winterspelen niet meer te rekenen op gezelschap van zijn echtgenote koningin Silvia. De vorstin is nog te ziek om bij hem aan te sluiten, zegt een woordvoerder van het Zweedse hof tegen het blad Svensk Damtidning.

Eerder deze week arriveerde Carl Gustaf alleen in Italië. Het hof communiceerde toen dat Silvia had besloten nog even thuis te blijven in verband met een verkoudheid. Ze zou later alsnog aansluiten. Volgens het paleis is de 82-jarige koningin inmiddels aan de beterende hand, maar blijft ze toch thuis.

Carl Gustaf, die nog tot zaterdag in Italië blijft, werd de afgelopen dagen meermaals op de olympische tribunes gezien. Ook ontmoette hij Zweedse atleten. Hij hield daarbij bewust wat afstand met het oog op hun gezondheid. “Je wilt niet te dichtbij komen vanwege gezondheidsrisico’s. Ik kon naar ze zwaaien”, zei de koning tegen Aftonbladet.