Zieke koningin Silvia zegt reis naar Dubai af

Koningin Silvia van Zweden reist dinsdag niet naar Dubai voor een driedaags bezoek. De 77-jarige vorstin is ziek en vergezelt haar man koning Carl Gustaf daarom niet, zo laat het Zweedse hof maandag weten.

Silvia heeft last van verkoudheidsklachten, maar heeft geen corona. “Hare majesteit is negatief getest op Covid-19, maar blijft toch thuis omdat ze verkouden is”, zegt een woordvoerder.

Carl Gustaf komt dinsdagochtend aan in Dubai. De koning is daar vanwege de Expo. Op de wereldtentoonstelling is Zweden vertegenwoordigd met een eigen paviljoen rond het thema duurzaamheid.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima waren vorige maand al bij de Expo. Zij openden toen het Nederlandse paviljoen.