Zieke prinses Benedikte (81) zegt komst naar evenement af

Prinses Benedikte van Denemarken gaat komend weekend niet naar een paardenevenement in Herning. De jongere zus van koningin Margrethe is ziek, meldt het paleis aan het Deense persbureau Ritzau. Het is niet bekend wat de 81-jarige Benedikte mankeert.

De prinses legde eind januari voor het laatst een officieel bezoek af. De tante van de huidige koning Frederik heeft doorgaans niet veel verplichtingen.

Op de agenda van het hof staan tot dusver ook geen andere geplande activiteiten waarbij Benedikte aanwezig is.