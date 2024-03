Ziekenhuis neemt ‘gepaste stappen’ na vermeend datalek Catherine

The London Clinic, het ziekenhuis waar prinses Catherine in januari een buikoperatie onderging, gaat “gepaste stappen” nemen naar aanleiding van het vermeende datalek rondom de Britse prinses. Dat zegt directeur Al Russell tegen Sky News. “In ons ziekenhuis is geen plaats voor mensen die opzettelijk het vertrouwen van onze patiënten of collega’s schenden.”

“Iedereen bij The London Clinic is zich terdege bewust van onze individuele, professionele, ethische en wettelijke plichten met betrekking tot vertrouwelijkheid rond patiënten,” zegt Russell. “We zijn enorm trots op de uitstekende zorg en discretie die we proberen te leveren aan al onze patiënten die ons elke dag hun vertrouwen schenken.”

Volgens de directeur monitort het ziekenhuis hoe wordt omgegaan met patiëntgegevens. “In het geval van een inbreuk zullen alle passende onderzoeks-, regelgevings- en disciplinaire maatregelen worden genomen.”

De Daily Mirror meldde dinsdag dat personeel van de privékliniek “had geprobeerd toegang te krijgen tot persoonlijke medische rapporten” van Catherine. Het Information Commissioner’s Office (ICO) stelt een onderzoek in naar het ziekenhuis, waar ook koning Charles is geopereerd aan zijn prostaat. Naast het onderzoek van de datawaakhond is de directie van het ziekenhuis een intern onderzoek gestart naar ten minste één medewerker.