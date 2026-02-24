Ziekenhuisopname Harald nieuwe tegenslag voor Noorse royals

De ziekenhuisopname van koning Harald betekent een nieuwe tegenslag voor het Noorse koningshuis. De familie verkeert in eigen land al in een storm vanwege het proces tegen Marius Borg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette-Marit, en de onthullingen over de contacten die de kroonprinses had met de overleden zedendelinquent Jeffrey Epstein.

De zaterdag 89 jaar geworden Harald is op Tenerife opgenomen met een infectie en uitdrogingsverschijnselen. De koning heeft een lange geschiedenis met gezondheidsproblemen en ziekenhuisopnames. Zo werd begin deze eeuw blaaskanker bij hem vastgesteld, kreeg hij daarna tot tweemaal toe een nieuwe hartklep en werd hij in 2021 geopereerd aan zijn knie.

In 2024 belandde Harald in Maleisië in het ziekenhuis, eveneens met een infectie. Zijn toestand was toen zo ernstig dat men er rekening mee hield dat hij mogelijk zou sterven. “Ik vroeg me even af of ik alleen naar huis moest reizen. En dat was geen prettige gedachte”, zei koningin Sonja daar later over. Bij thuiskomst kreeg Harald een pacemaker.

Destijds werd zijn lijfarts ingevlogen, omdat zijn gezondheid snel verslechterde. Ook nu is volgens het paleis Haralds lijfarts onderweg. Het hof verwacht woensdag meer te kunnen melden over zijn huidige toestand.