Zien: de kerstkaarten van 2021

Lekker kijken! Een voor een delen de royals de foto die er dit jaar op hun kerst- of eindejaarskaart staat. Dit zijn de kerstkaarten tot nu toe!

Prins Charles en Camilla hebben op hun kerstkaart een foto staan die is genomen tijdens Royal Ascot dit jaar. Met een beetje humor vatten ze het jaar mooi samen in één beeld.

Prins William en Catherine schoten dit familieplaatje met George, Charlotte en Louis eerder dit jaar op een privévakantie in Jordanië.

Koning Filip en koningin Mathilde delen deze nieuwe foto ‘naar aanleiding van de eindejaarsperiode’. De kinderen van links naar rechts: Emmanuel, Eléonore, Elisabeth en Gabriël.

Koning Abdullah en koningin Rania kijken alvast vooruit naar een mooi 2022 met deze nieuwe foto van hun knappe gezin. ‘Mogen draadjes van geluk, hoop en goede gezondheid je nieuwe jaar bij elkaar weven’, zegt Rania met prachtige woorden.

Een officiële kerstfoto hebben koning Willem-Alexander en koningin Máxima (nog) niet gedeeld, maar deze foto laat zien dat het gezin klaar is voor de feestdagen. Prinses Alexia is thuis uit Wales, dus het gezin is compleet! ‘De feestdagen zijn in aantocht: even weer samen thuis’ schrijven Willem-Alexander en Máxima bij deze foto.

De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia maakten hun foto met Sofia (l) en Leonor (r) in de tuin van het Zarzuela paleis in Madrid.

De Zweedse Estelle en Oscar steken de vierde adventskaars aan in de paleiskapel in een sfeervol filmpje.