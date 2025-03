Zingende kinderen verrassen koningspaar in Nicosia

Het koningspaar is woensdagochtend op straat in de Cypriotische hoofdstad Nicosia verrast met een zangoptreden van een groepje jonge schoolkinderen. Dat gebeurde tijdens een wandeling door de oude stad met onder anderen de burgemeester op de tweede dag van het staatsbezoek aan Cyprus.

De groep van zo’n twaalf kinderen stond zingend op de trap van een gebouw aan een plein, toen het koningspaar de hoek om kwam lopen. De kinderen hadden zelfgetekende vlaggen in hun handjes, met op de ene kant de vlag van Nederland en op de andere die van Cyprus. Ze zongen samen met twee juffen een Cypriotisch volksliedje.

Toen de kinderen klaar waren, maakte het koningspaar een praatje met ze. Koningin Máxima vroeg in het Engels aan een meisje hoe oud ze was. Die antwoordde eveneens in het Engels zes jaar te zijn. Op de vraag van de koningin hoe oud het meisje naast haar was, moest ze het antwoord schuldig blijven. “Dat weet ik niet”, zei ze.

Na zwaaiend afscheid te hebben genomen van de kinderen, vervolgde het koningspaar de wandeling. Even daarvoor waren ze langs een aantal afgesloten straten gekomen waarachter de bufferzone ligt die het noordelijke en zuidelijke deel van Cyprus van elkaar scheidt. Het land viel in 1974 uiteen in twee delen, toen Turkse troepen het noordelijke deel bezetten als reactie op een Grieks-Cypriotische staatsgreep. Sindsdien bestaat het eiland uit de internationaal erkende Republiek Cyprus en de Turkse Republiek Noord-Cyprus, die alleen door Turkije wordt erkend.