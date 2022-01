Zitting over procedure tegen prins Andrew in New York voorbij

De hoorzitting in New York waarmee advocaten van de Britse prins Andrew een eventuele procedure wegens seksueel misbruik tegen hun cliënt wilden stoppen, is afgerond, meldden Britse media. Rechter Lewis Kaplan zei dat hij “best snel” met een oordeel komt.

Hij leek volgens waarnemers niet onder de indruk van het voornaamste argument van de raadsmannen waarom de klager, de 38-jarige Virginia Giuffre, geen poot heeft om op te staan. Giuiffre zou geen zaak tegen de 61-jarige prins mogen aanspannen, omdat ze in 2009 een deal heeft gesloten met de voornaamste spil in het misbruikschandaal, de in 2019 overleden zakenman Jeffrey Epstein. Zij zou daarbij afstand hebben gedaan van haar recht om anderen in de affaire aan te klagen.

Kaplan maakte echter een opmerking over de deal die erop duidt dat hij die overeenkomst tussen Giuffre en Kaplan geen obstakel voor een proces tegen prins Andrew zou vinden. Hij maakte de opmerking dat de deal uitsluitend Epstein en Giuffre aangaat en bovendien geheim werd gehouden.