Zomerfotosessie Oranjes dit jaar wel bij strandtent Zuiderstrand

De jaarlijkse zomerfotosessie van koning Willem-Alexander en zijn gezin vindt dit jaar wel plaats bij de strandtent La Cantina op het Zuiderstrand in Den Haag. Hier zou de fotosessie vorig jaar ook plaatsvinden, maar vanwege ongunstige weersvoorspellingen werd die toen verplaatst naar Paleis Noordeinde.

Het hele gezin is voor de fotosessie aanwezig: koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Amalia, prinses Alexia en prinses Ariane. De hond Mambo is ook van de partij. Richard Arnold, eigenaar van de strandtent, spreekt van “veel geluk” met het weer van vrijdag. “Want gisteren was het een stuk minder weer. Vandaag is het mooi weer en morgen is het weer slecht. Dus het is echt een geluksdag.”

“Vorig jaar wisten we eigenlijk al dat ze het dit jaar weer zouden doen”, zegt Arnold. “Maar daar praat je niet over. Je wacht eerst even rustig af.” Hij noemt het “heel gaaf” dat de koninklijke familie bij zijn strandtent is voor de jaarlijkse foto’s.

Arnold liet vorig jaar weten het “verstandig” te vinden dat de zomerfotoshoot op Paleis Noordeinde werd gehouden. Het KNMI had voor een groot gedeelte van het land, waaronder Zuid-Holland, code geel afgegeven. “Bij minder weer zou het niet doorgaan”, had hij al van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) gehoord. Toch vond hij het destijds “heel jammer” dat de fotosessie verplaatst werd. “We waren er helemaal op voorbereid.”

In februari vorig jaar maakte de RVD bekend dat de jaarlijkse fotosessies met de Oranjes er voortaan anders uit zouden komen te zien. Vanwege de studies van de prinsessen zouden zij niet altijd bij de tot dan vaste momenten in Lech en aan het einde van de zomervakantie aanwezig kunnen zijn en het gezin wil alleen compleet op de foto. In plaats daarvan kiest de RVD nu andere momenten voor de fotosessies.