Zomervakantie zit er alweer op voor kroonprins Frederik

De Deense kroonprins Frederik is woensdag voor het eerst sinds zijn terugkeer van vakantie weer aan het werk gegaan. In Hellerup, iets ten noorden van Kopenhagen, gaf hij een speech bij een conferentie ter gelegenheid dat het honderd jaar geleden is dat de Deen Niels Bohr de Nobelprijs voor Natuurkunde kreeg.

Volgens het Deense tijdschrift Billed Bladet zag Frederik er goed uitgerust uit. De afgelopen weken maakte hij onder meer een familiereis naar Zuid-Europa en bezocht hij ook enkele muziekfestivals.

Vanaf donderdag is hij twee weken lang regent. Zijn moeder koningin Margrethe gaat dan op vakantie naar Frankrijk.