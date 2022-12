Zomerverblijf kroonprinses Victoria bijna gereed

Het droomhuis van de Zweedse kroonprinses Victoria en haar man prins Daniel is bijna klaar. De royals kochten vorig jaar een lap grond op het eiland Fågelbrolandet even buiten Stockholm om een zomerhuis op te laten bouwen voor de vakanties.

Het pand kan bijna opgeleverd worden, zegt een van de bouwvakkers die aan het zomerverblijf heeft gewerkt. Aan de lokale krant Tranås Tidning vertelt timmerman Christer Wilzén dat hij en de andere mensen die bij de bouw betrokken waren niets mochten zeggen zolang de bouwwerkzaamheden gaande waren. “Ik moest daar zelfs een contract voor ondertekenen”, laat hij weten.

Wilzén zit er niet mee dat hij niks mocht zeggen. Dat juist hij het huis mocht bouwen vond de bouwvakker een hele eer. Hij denkt zelfs dat deze opdracht een van de belangrijkste is die hij ooit heeft mogen doen. “Het is echt eervol. Het enige dat dit kan verslaan, is als de koning ook contact opneemt voor werk.”

Zwembad

Op het perceel is een nieuw hoofdgebouw neergezet. Daarnaast zijn er drie kleinere woningen bijgebouwd en is er ruimte gecreëerd voor een nog te bouwen zwembad.

Nu de gebouwen gereed zijn, is het tijd voor de inrichting. Dat is volgens Wilzén een secuur werkje omdat de royals hoge eisen stellen aan de inrichting en het te gebruiken materiaal. Bovendien zijn er ook veel veiligheidseisen. Die zorgen ervoor dat Wilzén en zijn collega’s niet zo snel kunnen werken als ze gewend zijn. Daar staat tegenover dat Victoria en Daniel dankbare klanten zijn. “Prins Daniel belde vorige week en bedankte ons voor ons werk.”