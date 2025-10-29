Zoon koningin Camilla wil geen prins worden

Tom Parker Bowles, de zoon van de Britse koningin Camilla, heeft absoluut geen wens om een titel te krijgen. Hij behoudt liever zijn “oorspronkelijke naam”, zegt hij in de podcast Good Food Podcast.

De 50-jarige Parker Bowles is een van de twee kinderen die Camilla kreeg uit haar eerste huwelijk. De voedselcriticus en restaurantrecensent denkt dat het paleis “bestormd” zou worden als hij plotseling prins zou worden. “Dat zou de snelste weg naar een revolutie zijn”, grapt hij.

“Ik denk dat we over het algemeen een redelijk evenwichtig, nuchter en verstandig land zijn. Maar als ik ineens prins zou worden, denk ik dat de poorten van Buckingham Palace bestormd zouden worden. Het zou verschrikkelijk zijn.”

De afgelopen tijd is er in Groot-Brittannië veel te doen om koninklijke titels. Prins Andrew gaf de zijne op vanwege zijn banden met de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein en zijn contacten met China. Dinsdag beweerde Emily Maitlis, een voormalige BBC-journalist die in 2019 het beroemde interview met Andrew afnam, dat prins William zou hebben gedreigd ook de titels van Andrews dochters Beatrice en Eugenie af te nemen.