Zoon Noorse kroonprinses weer opgepakt

De Noorse politie heeft de aanhouding bevestigd van de zoon van kroonprinses Mette-Marit. Media in het Noord-Europese land berichten zaterdag dat de 27-jarige Marius Borg Høiby een contactverbod zou hebben overtreden.

Høiby was begin augustus ook al opgepakt na een incident in een appartement in Oslo. Hij zou toen een vrouw hebben aangevallen met wie hij een relatie had.

De twintiger is de zoon van kroonprinses Mette-Marit uit een eerdere relatie. Ze heeft ook twee kinderen met prins Haakon. De politie trad niet in detail over de reden dat hij opnieuw is gearresteerd.