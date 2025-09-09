Zoon prins Laurent en Wendy Van Wanten doet verhaal in VTM-docu

Clément Vandenkerckhove, de zoon van de Belgische prins Laurent en Wendy Van Wanten, doet zijn verhaal in een tweedelige documentaire van zender VTM. De eerste aflevering is dinsdagavond uitgezonden, de tweede aflevering is donderdag 18 september te zien. Ook Wendy Van Wanten, van wie de echte naam Iris Vandenkerckhove is, komt aan het woord in de documentaire.

De 25-jarige Clément zegt in een aankondiging dat hij “het stilzwijgen” wil doorbreken en de speculaties over het vaderschap van Laurent achter zich wil laten. “Ik wil niet de hele tijd moeten horen: weet je eigenlijk wel wie je vader is? Ik wil gewoon met mijn pa een pint gaan drinken.”

Van Wanten zegt in de aankondiging onder meer: “Ik was misschien een beetje naïef dat ik dacht dat te kunnen stilhouden”. Van Wanten vertelt in de documentaire ook over de afspraakjes met Laurent waar Clément uit voortkwam.

De Belgische prins Laurent erkende dinsdag dat hij een zoon heeft met Iris Vandenkerckhove. Clément is nu 25 jaar en werd geboren voordat Laurent zich verloofde met zijn huidige vrouw Claire. Het was eerder op de dag niet duidelijk waarom de broer van koning Filip dit nieuws opeens deelde.